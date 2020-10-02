وأضاف القصر عبر موقعه الإلكترونى: "جرى فحص مجموعة متنوعة من الاحتمالات لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تتم عمليات منح الجوائز والرتب والنياشين بأمان بما يتماشى مع القواعد الإرشادية"، فى إشارة إلى الاحتفالات التى يتسلم فيها أحد المكرمين جائزته من أحد أفراد العائلة الملكية.
وتابع قائلا: "للأسف، بسبب الأعداد الكبيرة من الضيوف والحاصلين على الجوائز الذين يحضرون، لم يكن من الممكن إيجاد طريقة لتسليم هذه الجوائز بأمان فى ظل الظروف الحالية".
وتعتزم الملكة (94 عاما) العودة إلى قلعة وندسور، غرب لندن، هذا الشهر واستخدام قصر بكنغهام فقط للفعاليات والارتباطات المحدودة، تمشيا مع الإرشادات والنصائح ذات الصلة.
واضطرت الملكة إليزابيث لإلغاء العديد من الفعاليات بسبب الفيروس هذا العام، ومنها الاحتفال التقليدى بعيد ميلادها فى أبريل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملكة بريطانيا تلغى الفعاليات الكبيرة فى القصور هذا العام بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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