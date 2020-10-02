روسيا اليوم : إصابة مساعدة الرئيس الأمريكى بفيروس كورونا

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، فإن هوب هيكس كانت متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة التى جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطى لسباق الرئاسة جو بايدن. كما حضرت أيضا تجمع الرئيس ترامب الانتخابى يوم الأربعاء فى مينسوتا. هذا، ولم يصدر حتى الآن تعليق من البيت الأبيض حول الرئيس ترامب واحتمال تعرضه للإصابة.

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