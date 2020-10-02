أرمينيا : مقتل وإصابة 3980 جنديا من أذربيجان خلال العمليات العسكرية

ونشر أفينيان رسما بيانيا على صفحته على فيسبوك يفيد بأن أذربيجان منذ بداية التصعيد خسرت أيضاً 90 طائرة مسيرة و12 مروحية و181 دبابة وعربة قتال مشاة وثلاثة أنظمة نيران ثقيلة وراجمتى صواريخ من طراز "سميرتش"، وأربع طائرات.
وفى الوقت نفسه، نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية فى وقت سابق اليوم بيانات أظهرت فيها الخسائر البشرية والمادية التى تكبدتها القوات المسلحة الأرمينية، خلال المعارك الجارية على طول خط التماس فى إقليم ناجورنو قره باخ.
وبحسب وزارة الدفاع، بلغت الخسائر الأرمينية خلال فترة الاشتباكات 200 دبابة وعربة مصفحة و228 منصة مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة و30 منصة للدفاع الجوى وستة مراكز قيادة ومراكز قيادة ومراقبة ومستودعات ذخيرة وأكثر من 110 عربة، فضلا عن تدميرها منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس - 300.
ودعا الرؤساء الروسى فلاديمير بوتين والأميركى دونالد ترامب والفرنسى إيمانويل ماكرون فى بيان مشترك حول الوضع فى قره باخ أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.
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