ترامب يعلن خضوعه للحجر الصحي بعد إصابة مستشارته بكورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيخضع للحجر الصحي، مع زوجته ميلانيا ترامب، وذلك بعد إصابه مستشارته هوب هيكس بفيروس كورونا.

وقال ترامب في بيان صحفي: ": سأخضع أنا وزوجتي للحجر الصحي في انتظار نتائج فحص كورونا بعد إصابة مساعدتي هوب هيكس بالفيروس".

وهوب هيكس كانت متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.

كما حضرت أيضا تجمع الرئيس ترامب الانتخابي يوم الأربعاء في مينسوتا.