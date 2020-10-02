ميلانيا ترامب: رجاء ابقوا سالمين وسنعبر هذه المرحلة معا

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وفى أول تغريدة لها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ناشدت ميلانيا الشعب الأمريكى قائلة: "رجاء ابقوا سالمين، وسنعبر هذه المرحلة معًا"، مؤكدة على أن صحتهما بخير، إلا أنها اضطرت لتأجيل جميع ارتباطاتها القادمة بعد إصابتها بالفيروس التاجى.
وكان الرئيس ترامب أعلن فى وقت سابق من اليوم، عبر تويتر، إنه وزوجته ميلانيا خضعا لفحص كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، مشيرًا إلى أنه عزل نفسه بانتظار صدور نتائج اختبار فيروس كورنا.
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