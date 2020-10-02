بعد إصابتها بكورونا.. ميلانيا ترامب: من فضلكم ابقوا سالمين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا تأكد إصابتهما بفيروس كورونا وهما في حالة جيدة الآن.

وقالت السيدة الأولى الأمريكية، ميلانيا ترامب، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "مثلما فعل الكثير من الأمريكيين هذا العام. دخلت أنا ودونالد ترامب العزل الصحي في المنزل بعد تأكيد إصابتنا بفيروس كورونا".

وأضافت: "نحن بحالة جيدة لقد أجلت جميع ارتباطاتي المقبلة. أرجوكم تأكدوا من بقائكم سالمين. سنتخطى كل هذا معًا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

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وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اليوم أنا وزوجتي جاءت نتيجتنا إيجابية وسنبدأ إجراءات عزلنا فورًا".

ومنذ قليل، أعلن ترامب ، أنه سيخضع للحجر الصحي، مع زوجته ميلانيا ترامب، وذلك بعد إصابه مستشارته هوب هيكس بفيروس كورونا.

وقال ترامب في بيان صحفي: ": سأخضع أنا وزوجتي للحجر الصحي في انتظار نتائج فحص كورونا بعد إصابة مساعدتي هوب هيكس بالفيروس".