البيت الأبيض يصدر بيانًا حول صحة ترامب وزوجته بعد تأكيد إصابتهما بكورونا

أكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا أُصيبا بفيروس كورونا وهما في حالة جيدة الآن.

وقال الطبيب الخاص بترامب، الدكتور شون كونلي، في حول تشخيص ترامب بفيروس كورونا: "أعلن عن المعلومات التالية بإذن من الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.. في هذه الليلة تلقيت تأكيدًا أن كل من الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميليانيا ترامب أنهما أصيبا بفيروس كورونا"، وفقًا لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.

وأضاف: "الرئيس والسيدة الأولى يشعران بصحة جيدة في الوقت الحالي ويخططان للبقاء في المنزل داخل البيت الأبيض خلال فترة التعافي".

وأوضح كونلي أن ترامب وزوجته لا يعانيان حتى الآن من أي أعراض.

وتابع: "سأتابع الوضع أنا والفريق الطبي للبيت الأبيض بيقظة. وأقدر الدعم الذي تم توفيره من قبل بعض أعظم الخبراء والمعاهد الطبية".

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وأردف: "كونوا مطمئنين أتوقع من أن الرئيس سيستمر في القيام بمسئولياته دون انقطاع خلال فترة تعافيه وسوف أوافيكم بأي تطورات مستقبلية".

من جانبها، أعربت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، كايلي مكناني، عن تمنياتها بالشفاء لترامب وزوجته، مضيفة: "دعوات بلادنا مع ترامب وزوجته".

وأكدت مكناني أن "أمريكا تقف قوية وموحدة"، مشيرة إلى أن "الشعب سيظل أولا بالنسبة للرئيس".

وكان ترامب أعلن في وقت سابق، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اليوم أنا وزوجتي جاءت نتيجتنا إيجابية وسنبدأ إجراءات عزلنا فورًا".



