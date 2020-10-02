الجيش الأرميني يسقط مقاتلة وطائرة بدون طيار تابعة لأذربيجان في قره باج

أعلن الجيش الأرميني، اليوم الجمعة، عن تدمير وإسقاط مقاتلة وطائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية المدعومة من تركيا في إقليم قره باج.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، شوشان ستيبانيان: "أسقطت وحدات من قوات الدفاع الجوي الأرمنية في الجهة الشمالية الشرقية لخط التماس طائرة وطائرة مسيرة للعدو".

وأوضحت ستيبانيان، أن القوات الأذربيجانية تحاول اختراق الدفاعات الأرمينية، مشيرة إلى أن الجيش الأرميني تمكن من إحباط كل تلك المحاولات.

إلى ذلك أعلن مسؤولون في إقليم قره باج أن القصف الأذربيجاني أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، بينهم طفل يبلغ من العمر عامين، وأصيبت والدته أيضا، وقتلت شقيقته البالغة من العمر 9 سنوات.

وفي وقت سابق أعلن مسؤولون في قره باج أن هناك 11 قتيلا و60 جريحا من السكان المدنيين، بينهم 42 إصاباتهم خطيرة.

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وكانت وزارة الخارجية الأرمينية أعلنت، أمس الخميس، استدعاءها سفيرها من إسرائيل للتشاور بشأن مزاعم ببيع أسلحة إلى أذربيجان.