هذا البلد يجب أن ينجح..آخر رسالة للسفير الفرنسي ببيروت قبيل مغادرته البلاد

توجه السفير الفرنسي المنتهية ولايته لدى لبنان، برونو فوشيه، برسالة أخيرة إلى اللبنانيين قبيل مغادرته البلاد حيث قال فيها : "آخر تغريدة من لبنان، ثلاث سنوات في بلد مثير. أحمل معي ذكرى المواهب التي واجهتها. هذا البلد يجب أن ينجح. إنه يستحق ذلك".

وعبر صفحته الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" خاطب السفير الفرنسي السياسيين قائلا : أيها السادة السياسيون، انسوا مشاجراتكم. 6000 عام من التاريخ تراقبكم وتحكم عليكم. وداعا للجميع. أحبكم".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،قد أعطي مهلة للزعماء اللبنانيين من أربعة إلى ستة أسابيع أخرى لتنفيذ خارطة طريق اقترحتها باريس لإنقاذ لبنان من الانزلاق إلى الفوضى، مستبعدا فرض عقوبات على قادته حاليا.

وذكر ماكرون، خلال كلمة له، إنه لا يعتقد بأن فرض العقوبات سيكون مفيدا في هذه المرحلة، لكنه قد يفكر في ذلك في مرحلة لاحقة بالتشاور مع آخرين، مشيرا الي انه لن يتخلى عن مبادرته لإنقاذ لبنان من الانهيار، لكنه قال إنه "يخجل" من زعماء البلاد وسيزيد الضغط عليهم لتغيير المسار.

وذكر " ماكرون " أن حركة أمل وحزب الله سبب تعثر تشكيل الحكومة، حيث رفضا تقديم تنازلات، مبينا أن سعد الحريري أخطأ بالمبادرة التي قدمها.

وأفاد بأن حزب الله هو من يقرر كل شيء في لبنان، متابعا: لا حزب الله ولا حركة أمل يريدان تسوية في لبنان، و على حزب الله الأ يعتقد أنه أقوى مما هو " ، مشيرا إلى أن المؤسسات اللبنانية لا يمكن أن تكون غير فاعلة، موضحا أن المخاطر بالنسبة للبنان كبيرة.

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وتابع الرئيس الفرنسي: مساعدتنا للشعب اللبناني لن تمر عبر جهات حكومية، وحزب الله لا يمكن أن يستمر كميليشيات مسلحة وحزب سياسي، كما أن حزب الله يجب أن ينهي دوره العسكري في سوريا، مستطردا : مسؤولون في لبنان فضلوا مصلحتهم على مصلحة البلد.

واردف إيمانويل ماكرون: القادة اللبنانيون لم يلتزموا بما تعهدوا به، والقوى اللبنانية كانت قد التزمت بتشكيل حكومة إصلاحات، لافتا إلى أن مرحلة جديدة ليست خطيرة على لبنان ولكن على المنطقة.

ونوه إلى أن فرنسا لن تتخلى عن الشعب اللبناني، متابعا: نطالب بإعلان نتيجة التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت، مضيفا: إن سعد الحريري كان مخطئا بقبول إضافة عنصر طائفي لتشكيل الحكومة، لافتا إلى أن الطبقة السياسية في لبنان قررت خيانة تعهداتها بشأن تشكيل الحكومة.

جاءت تلك التصريحات بعد استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب بعد أن حاول لشهر تقريبا تشكيل حكومة غير حزبية.