مصرع 13 شخصا وإصابة 15 فى حريق موقع سياحى شمال الصين

ووفقًا لبيان رسمى، أوضحت سلطات مقاطعة شانشى،أن الحريق اجتاح قاعة عرض للتماثيل الثلجية فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت بكين، فى موقع "تايتايشان" السياحى بقرية شياوشانيان فى مدينة تايوان، عاصمة مقاطعة شانشى.

وأضاف البيان، أنه تم نقل المصابين الـ15 إلى المستشفيات، وجميعهم فى حالة مستقرة. كما فتحت السطات الصينية تحقيقًا لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.