سكرتيرة البيت الأبيض: دعوات بلادنا لترامب وزوجته

وأضافت ماكينانى، أن الشعب الأمريكى سيظل الأولوية الأولى بالنسبة لرئيسهم ترامب.

وكان الرئيس ترمب أكد فى وقت سابق من اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، بعد ساعات قليلة من تأكيد إصابة مستشارته هوب هيكس بالوباء.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن نتيجة الفحص الذى خضع له وزوجته، أتت إيجابية، مضيفًا أنه بدأ إجراءات العلاج فى الحال.