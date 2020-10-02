مصرع 13 شخصا وإصابة 15 آخرين جراء حريق بموقع سياحي شمالي الصين

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون بعد اندلاع حريق في موقع سياحي بمقاطعة شانشي شمالي الصين.
وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم- أن الحريق اجتاح قاعة عرض للتماثيل الثلجية حوالي الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت بكين في موقع "تايتايشان" السياحي بقرية شياوشانيان في مدينة تايوان، عاصمة مقاطعة شانشي.
وأضافت أنه تم نقل جميع المصابين الـ15 إلى المستشفيات وهم في حالة مستقرة، كما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.
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