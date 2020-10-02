قرار إماراتي عاجل بشأن المسافرين من أبوظبي

أصدرت شركة الاتحاد للطيران " الإماراتية " قرارا بإضافة تكلفة فحوصات PCR إلى سعر تذكرة السفر للضيوف المسافرين من مطار أبوظبي الدولي، باستثناء المسافرين إلى الصين، وذلك اعتبارًا من مطلع أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لها انها ستتعاون الشركة مع مركز لايف ميديكل دياغنوستك سنتر (Life Dx) لتوفير الفحوصات قبل 48 إلى 96 ساعة قبل موعد السفر في فروعها في دولة الإمارات.

كما ذكرت الشركة أنه يمكن للمسافرين في درجة الأعمال والدرجة الأولى اختيار إجراء الفحص في منازلهم، ويمكن حجز موعد لإجراء الفحوص على الموقع التالي Life Dx.

أما بالنسبة للمسافرين من أبوظبي إلى الصين فقد أفادت الشركة أنهم يخضعون لقوانين فحوصات محددة ولا يمكنهم إجراء الفحوص إلا في مراكز أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، حيث يتوجب عليهم إبراز نتيجة فحص كوفيد-19 السلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد الإقلاع، للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة.

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وشددت الشركة على المسافرين من أبوظبي إبراز نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية قبل 96 ساعة من موعد الرحلة، وفحص الأجسام المضادة للمسافرين إلى المغرب.

ومن جانبها قالت الدكتورة ناديا بستكي، نائب الرئيس للشؤون الطبية في مجموعة الاتحاد للطيران: هذا تطور مهم يسمح للاتحاد بتوفير كافة وسائل الراحة للمسافرين من أبوظبي، وتسهيل عملية إجراء فحوص PCR إلى أبعد حد ممكن، وتأتي هذه المبادرة لتكمّل توفير التأمين الصحي ضد فيروس كورونا المستجد والذي يغطي كافة تذاكر السفر الصادرة من الاتحاد للطيران”.

وأضافت : نحن واثقون من أن شراكتنا مع لايف دي إكس ستقدم لنا، والأهم لضيوفنا، تقنيات الفحص المتقدمة ليتمكنوا من السفر من العاصمة وهم يشعرون باطمئنان أكبر، هذه خطوة جديدة في خطة الجهود التي تقوم بها الاتحاد لتوفير تجربة طيران مريحة، آمنة وسليمة في كل مرحلة من مراحل رحلة الضيوف”.