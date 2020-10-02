بيان عاجل للجيش الأردني بسبب انتشار كورونا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد، عن تأجيل موعد مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري للتجنيد، حتى إشعار آخر.

وأشارت القوات المسلحة في بيان إلى أن موعد مراجعة المكلفين بخدمة العلم للمركز العسكري للتجنيد كان مقررا لجميع المحافظات خلال الفترة من (4-29) /10/ 2020.

وأفاد بأن التأجيل جاء بسبب الظروف الصحية الراهنة والمتعلقة بازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كما ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنها ستعلن عن المواعيد الجديدة لاستقبال المكلفين بخدمة العلم لاحقًا.

يُشار الي ان الحكومة الأردنية، أعلنت في وقت سابق تفعيل الخدمة العسكرية الالزامية "خدمة العلم" للذكور في الفئة العمرية ما بين 25 و29 عاما مع ارتفاع نسبة البطالة في ظل جائحة كوفيد-19 بعد توقيع وزارة العمل والقوات المسلحة الاردنية مذكرة تفاهم تشكل إطارا لـ "خدمة العلم" بحلة جديدة بحيث حددت مدتها بـ12 شهرا تتضمن 3 أشهر تدريب عسكري بحت و9 أشهر من التدريب المهني والتقني.

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ومن المقرر ان يلزم قرار الخدمة العسكرية الإلزامية كل اردني في الفئة العمرية مابين 25 الى 29 عاما بـ "خدمة العلم" اذا كان لائقا صحيا ولا يدرس ولا يعمل، وغير مسافر، وليس رب اسرة قبل استدعائه، وليس الذكر الوحيد لوالديه.

كما نص القرار بمنح المكلف 100 دينار شهريا (نحو 140 دولار) اثناء فترة الخدمة الالزامية.

ومن جانبه اوضح وزير العمل الأردني نضال بطاينة في تصريحات صحفية له أنه سيتم استدعاء خمسة آلاف شاب في الدفعة الاولى للعام الحالي (2020) من مواليد عام 1995، وسيتم استدعاء 15 الفا العام المقبل.

جدير بالذكر ان الاردن كان قد أوقف العمل بخدمة العلم عام 1991، قبل نحو ثلاث سنوات من توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل.