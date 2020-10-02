تمنيات بالشفاء.. توالي ردود الفعل على إصابة ترامب بكورونا

تتوالى ردود الأفعال حول تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، والتي قال فيها إنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا ودخلا الحجر الصحي، وذلك قبل شهر واحد فقط من الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر.

وتمنى "الكرملين" على لسان المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف، للرئيس الأميركي الشفاء العاجل، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت "فرانس برس".

وذكرت وكالات أنباء روسية نقلا عن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أرسل برقية لنظيره الأميركي يتمنى له فيها الشفاء العاجل، حيث أشارت وكالة "إنترفاكس" للأنباء إلى أن بوتن كتب في البرقية: أثق في أن حيويتك المتأصلة ومعنوياتك المرتفعة وتفاؤلك عوامل ستساعدك في التغلب على هذا الفيروس الخطير".

كذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تغريدة على "تويتر": "مثل ملايين الإسرائيليين، أنا وسارة نفكر في الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونتمنى لأصدقائنا الشفاء التام والسريع".

من جانبه تمنى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كان أول زعيم عالمي يدخل للمستشفى بعد إصابته بكوفيد-19، الشفاء العاجل لترامب وزوجته، وقال على تويتر "أفضل تمنياتي للرئيس ترامب والسيدة الأولى...أتمنى لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا".

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وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تغريدة: "أحر تمنياتي للرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى بالشفاء التام والعاجل".

وبدوره قال نائب الرئيس مايك بنس في تغريدة على تويتر: "أنا وكارين نرسل حبنا وصلواتنا لصديقينا العزيزين الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. ننضم إلى الملايين في جميع أنحاء أميركا في الصلاة من أجل شفائهما الكامل والعاجل. بارك الله فيك سيدي الرئيس ترامب وسيدتنا الأولى الرائعة ميلانيا".

أما المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، فقال: "هذا يوضح أن الفيروس لا يستثني أحدا، بما في ذلك أولئك الذين أبدوا شكوكهم. أتمنى له الشفاء العاجل"، في إشارة لترامب.

وأصدر المتحدث الرسمي باسم المكتب الرئاسي في تايوان بيانا جاء فيه: "فور تلقيها النبأ، بعثت الرئيسة مينغ تساي بأطيب تمنياتها للحكومة الأميركية عبر القنوات الدبلوماسية، وأعربت عن أملها أن يتمكن الرئيس ترامب وزوجته من التعافي في أسرع وقت تحت الرعاية المهنية للفريق الطبي".