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بريطانيا تسجل 42 ألف وفاة بفيروس كورونا

0 نشر
عبير العدوى 2020-10-02 10:52 0 تبليغ

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سجلت بريطانيا إجمالى 42 ألفًا و292 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس المستجد حتى السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة، حسبما أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" الإخبارية. 

كما ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى المملكة المتحدة إلى ما يقرب 463 ألفًا، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت لندن، حسبما أفادت بيانات الجامعة الأمريكية. 

فيما تعافى 2383 من بين المصابين بالفيروس حتى الآن. وكانت المملكة المتحدة البريطانية سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى البلاد قبل نحو 35 أسبوعًا. 

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