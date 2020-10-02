بومبيو: أوروبا مفتاح عملية السلام بالشرق الأوسط

وفى حديث لصحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، اليوم الجمعة، قال بومبيو: "أعتقد أن للزعماء الأوروبيين دورًا استراتيجيًا فى كبح ونبذ الجمهورية الإيرانية التى لا تزال تمثل أكبر قوة لزعزعة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها"، حسبما نقلت "رويترز".
وتابع، أنه يأمل فى أن ينضم الفلسطينيون إلى الولايات المتحدة ويلتزمون بمفاوضات جادة مع إسرائيل.
وردًا على سؤال حول المطلوب لذلك بالنظر إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر الاتفاقات باطلة، قال بومبيو: "يجب أن يلتزم الفلسطينيون بالحوار".
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