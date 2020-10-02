مشيدا بوساطة مصر.. رئيس مفاوضات السلام السوادني: الاتفاق يضع حدا لمعانة النازحين

كشف المستشار توت قلواك رئيس فريق الوساطة لمفاوضات سلام السودان ومستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، عن اكتمال الاستعدادات لتوقيع اتفاق السلام السوداني الشامل في جوبا السبت، وعن استعداد الحركات خارج اتفاق السلام، حركتي عبد العزيز الحلو وعبدالوتحد نور للتفاوض حول السلام عبر منبر جوبا.

وقال قلواك فى تصريحات له، إن اتفاق السلام السوداني الشامل سيضع حدا لمعاناة النازحين واللاجئين في المعسكرات في دارفور وتشاد وجنوب السودان، مؤكدا أن توقيع الاتفاق الذي سيحقق الاستقرار في السودان هو ضمان لتحقيق الاستقرار في دولة جنوب السودان.

وقال المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان أن السودان ودولة جنوب السودان هما دولتين لشعب واحد، معربا عن سعادة شعب وحكومة دولة الجنوب بإنجاز اتفاق السلام الشامل في السودان.

وأشاد قلواك بالجهود التي بذلتها لجنة الوساطة الجنوبية والشركاء من دول الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة ومصر وتشاد، ومنظمتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإنجاز اتفاق السلام الشامل في السودان.

وعن المشاركات في احتفالات توقيع السلام ، قال قلواك أن رؤساء دول كينيا وتشاد ومصر ويوغندا سيشاركون في الاحتفال، بالإضافة إلى ممثلين لدول السعودية والإمارات، إلى جانب مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة للاحتفال.