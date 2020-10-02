وقال المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان أن السودان ودولة جنوب السودان هما دولتين لشعب واحد، معربا عن سعادة شعب وحكومة دولة الجنوب بإنجاز اتفاق السلام الشامل في السودان.
وأشاد قلواك بالجهود التي بذلتها لجنة الوساطة الجنوبية والشركاء من دول الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة ومصر وتشاد، ومنظمتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإنجاز اتفاق السلام الشامل في السودان.
وعن المشاركات في احتفالات توقيع السلام ، قال قلواك أن رؤساء دول كينيا وتشاد ومصر ويوغندا سيشاركون في الاحتفال، بالإضافة إلى ممثلين لدول السعودية والإمارات، إلى جانب مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة للاحتفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشيدا بوساطة مصر.. رئيس مفاوضات السلام السوادني: الاتفاق يضع حدا لمعانة النازحين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.