شاهد.. لحظة دهس متظاهرة مناهضة لـ نتنياهو في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن متظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعرضت للدهس، خلال مسيرة احتجاجية أقيمت مساء الخميس في تل أبيب.

وقال حراك "الأعلام السوداء"، الذي ينظم احتجاجات تطالب برحيل نتنياهو منذ مايو الماضي، إن "التحريض الذي يسمع من نتنياهو ومن أعضاء الكنيست من حزبه، أدى إلى هجوم إجرامي آخر على المتظاهرين".

وتعد المسيرة التي شهدت عملية الدهس، جزء من الاحتجاجات الإسرائيلية التي تطالب باستقالة نتنياهو، على خلفية تقديم لائحة اتهام بثلاث مخالفات جنائية ضده، تتعلق بملفات الفساد.

ويظهر في فيديو وثق الدهس، أن السيارة كانت متوقفة بجانب المتظاهرين، حينما تحركت بسرعة بشكل مفاجئ، ومن ثم لاذت بالفرار.

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية عن المتظاهرة التي تعرضت للدهس، دوريت زاك (51 عاما) قولها "الدهس كان متعمدا، كان محاولة للقتل" وانتقدت زاك الشرطة الإسرائيلية، واتهمتها بعدم تقديم المساعدة لها بعد الإصابة.

ويتهم بعض المتظاهرين المناوئين لنتنياهو الشرطة الإسرائيلية، بالانحياز ضدهم، ولكنها تنفي ذلك.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال 14 متظاهرا في المسيرة التي جرت في تل أبيب الخميس، مؤكدة أنها عاقبت العديد منهم بغرامات مالية، "لعدم انصياعهم لتعليمات الوقاية من كورونا".

وقالت الشرطة إنها اعتقلت السائق (34 عاما) الذي دهس زاك وحققت معه، حيث قال إن المتظاهرين أحاطوا به من كل جانب، وكسروا زجاج سيارته، ما اضطره إلى الهرب بسرعة من جراء الخوف" وأوضحت الشرطة أنها ستطلب من المحكمة تمديد اعتقاله، للتحقق من صحة روايته.

القناة 12 العبرية:

