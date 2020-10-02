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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه هو وزوجته ميلانيا اثبتت التحاليل ايجابية إصابتهما بفيروس كورونا التاجي المستجد، مما دفع بالبيت الأبيض إلى أزمة صحية قبل 32 يومًا فقط من الانتخابات الرئاسية. وكان الرئيس دونالد ترامب والذي يبلغ من السن 74 عامًا ، قد أعلن الليلة الماضية أنه وزوجتة السيدة ميلانيا ترامب سيدخلان الحجر الصحي بينما كانا ينتظران نتائج الاختبار بعد أن ثبتت إصابة هوب هيكس ، أحد مساعديه المقربين خلال الأيام الماضية . لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم تصاعد الموقف بشكل كبير. وكتب السيد ترامب على تويتر: “الليلة ، كانت نتائج الاختبارات أنا والسيدة الأولى إيجابية بالنسبة لـ COVID-19”. “سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا! ”

دونالد ترامب وزوجته ميلانا في الحجر الصحي بعد تأكيد أصابتهما بفيروس كورونا

جاءت نتيجة اختبار دونالد ترامب إيجابية لفيروس كورونا بعد زعمه أن “الفيروس سيختفي” ، وأكد الصحفي بوب وودوارد أن الرئيس دونالد ترامب يقلل من شأن ذلك بشكل متعمد ، بعد فشله في تطوير استراتيجية اختبار وطنية للفيروس ، ورفضه ارتداء أقنعة الوجه لعدة أشهر ، وطرح فكرة حقن المرضى بالكحول ، وأصر على أحد تجمعاته الانتخابية الكثيرة المزدحمة بأن “فيروس كورونا لا يؤثر على أي شخص تقريبًا” ، وفي مناظرة يوم الثلاثاء ، سخر ترامب من المنافس جو بايدن بشأن قلقة من انتشار فيروس كورونا وعدم اهتمام الولايات المتحدة بتطبيق الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

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فيروس كورونا يخترق البيت الأبيض

لقد أوحي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فيروس كورونا قد أختفي وأن تأثيره علي المرضي ليس بنفس مقدار الموجه الأولي حتى مع وفاة أكثر من 200000 أمريكي. تمامًا كما فعل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس البرازيلي بولسونارو قبل اصابتهم بفيروس كورونا وتسببهم في زيادة انتشار المرض ووفاة الألاف من المواطنين داخل بلدانهم. والآن اخترق Covid-19 ، الذي وصفه ترامب بأنه “العدو الخفي” ، مكتب البيت الأبيض في أكبر مفاجآت شهر أكتوبر الحالي وقبل بدأ الإنتخابات الأمريكية المقبلة.

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