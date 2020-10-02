وسط سخط من المتابعين.. التليفزيون البريطاني يرصد احتمالية وفاة ترامب بكورونا

واجه برنامج "Good morning Britain" (صباح الخير يابريطانيا) على التلفزيون البريطاني، انتقادات لاذعة من متابعيه، بعد قيام الطبيب والمذيع التلفزيوني البريطاني، هيلاري جونز، بإعلان إمكانية وفاة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا صباح اليوم.

وبحسب صحيفة "ّذا صن" البريطانية، فإن الطبيب جونز أشار إلى مدى خطورة إصابة ترامب البالغ من العمر 74 عامًا بفيروس كورونا، مما أثار سخط متابعي البرنامج.

وقال جونز "إن زوج المذيعة كيت جارواي، كان مريضًا جدًا في المستشفى لمدة 6 أشهر وذلك بعد إصابته بالفيروس".

وأجرى المذيع البريطاني بعض الحسابات على الهواء ووجد أن الشخص البالغ من العمر 74 عامًا مثل ترامب بنسبة 90% سيتوفى بسبب كورونا مقارنة بمن تتراوح أعمارهم من 18 إلى 29 عامًا.

وأثارت تلك الكلمات على الهواء سخط الجمهور حيث قال أحد المتابعين: "هيلاري يعمل على حساب احتمالية موت ترامب.. عار عليكم جميعًا".

وقال متابع آخر: "البرنامج الآن يعمل على فرص ترامب في الوفاة".

Advertisements

وانتقد أحد المتابعين البرنامج قائلًا: "الآن دكتور هيلاري جونز وبرنامجه يستغلان إصابة ترامب بفيروس كورونا. دكتور هيلاري يدعي ان ترامب لا يفهم العلوم.. هذا يظهر حقًا ما يدور حوله البرنامج الصباحي.. أشاهد هذا البرنامج من أجل الترفيه الآن أما قيمة الأخبار فهي صفر".

وكان البيت الأبيض، أكد في وقت سابق من اليوم، إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال الطبيب الخاص بترامب، الدكتور شون كونلي، في حول تشخيص ترامب بفيروس كورونا: "أعلن عن المعلومات التالية بإذن من الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.. في هذه الليلة تلقيت تأكيدًا أن كل من الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميليانيا ترامب أنهما أصيبا بفيروس كورونا"، وفقًا لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.

وأضاف: "الرئيس والسيدة الأولى يشعران بصحة جيدة في الوقت الحالي ويخططان للبقاء في المنزل داخل البيت الأبيض خلال فترة التعافي".

وأوضح كونلي أن ترامب وزوجته لا يعانيان حتى الآن من أي أعراض.