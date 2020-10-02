فرنسا تحذر من تدويل نزاع أرمينيا وأذربيجان فى قره باغ

ويأتى إعلان الخارجية الفرنسية، تزامنًا مع إعلان وزارة الخارجية فى أرمينيا فى وقت سابق من اليوم، عن استعدادها للعمل مع منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لإعادة إقرار وقف إطلاق النار فى المنطقة الانفصالية ناغورنى قرة باغ، فى خطوة نحو خفض التوتر فى الاقليم الذى يشهد معارك منذ الأحد الماضى.

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