ردود فعل دولية واسعة بعد إصابة ترامب بـ كورونا.. زعماء العالم يدعمون الرئيس الأمريكي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد.

وأثار الإعلان ردود فعل دولية واسعة حول العالم، فمن المعروف عن الرئيس الأمريكي عدم اهتمامه بفيروس كورونا بل واعتاد على التقليل من شأنه دائمًا.

رئيس الوزراء البريطاني

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن تمنياته بالشفاء العاجل لترامب وزوجته.

وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": أطيب تمنياتي للرئيس ترامب والسيدة الأولى بالشفاء العاجل من فيروس كورونا".

وأضاف: " أنا متأكد أن ترمب وزوجته سيتخطيان الإصابة بكورونا".

نائب الرئيس الأمريكي

وعلق نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، على خبر إصابة ترامب بكورونا قائلًا: "أرسلت أنا وكارين (زوجته) حبنا ودعواتنا إلى أصدقائنا الأعزاء.

الرئيس دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. نشارك دعوات الملايين في جميع أنحاء أمريكا لشفائهم العاجل والتام. فليحفظكم الرب".

رئيس منظمة الصحة العالمية

بدوره، قال رئيس منظمة الصحة العالمية، أدهانوم جيبريسوس: "أطيب تمنياتي للرئيس دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا ترامب بالشفاء العاجل والتام".

وجاء رد فعل رئيس منظمة الصحة العالمية على إصابة ترامب بالفيروس، على الرغم من اتهام الأخير للمنظمة بأنها تسترت على نشر الصين للفيروس وقرر حجب تمويل بلاده عنها فيما بعد.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي على نبأ إصابة ترامب بكورونا، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وقال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك":خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولي وأن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة؛ للعودة بكامل الصحة والعافية؛ لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس علي مستوي العالم لصالح الإنسانية جمعاء".

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الرئيس الروسي

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، ببرقية إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي تأكدت إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا صباح اليوم.

وذكر المكتب الصحفي لقصر الكرملين الروسي، أن بوتين تمنى في البرقية المرسلة لترامب الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي، معربًا عن دعمه لترامب وميلانيا في هذه اللحظة الصحبة، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال بوتين في برقيته لترامب: "واثق من أن حيويتك الكامنة ومعنوياتك الجيدة وتفاؤلك ستساعدك على مواجهة هذا الفيروس الخطير ".

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابريل أتال، إصابة ترامب بكورونا درسًا لكل من يعتقد أن الفيروس لا وجود له.

وأضاف: "هذا يوضح أن الفيروس لا يستثني أحد، بمن فيهم أولائك الذين أظهروا شكوكًا حوله.. أتمنى له (ترامب) الشفاء العاجل".

رئيس الوزراء الإسرائيلي

لم يفوت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الفرصة للتعبير عن مدى تقديره لترامب الذي وصفه بـ "الصديق".

وقال: "مثل ملايين الإسرائيليين. أنا وسارة (زوجته) نفكر في الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب ونتمنى لأصدقائنا الشفاء العاجل والتام".

رئيس المجلس الأوروبي

أكد رئيس المجلس الأ,روبي ، تشارلز ميشيل، أن المجتمع الدولي سيستمر في مجابهة فيروس كورونا مهما حدث.

وأضاف: "تمنياتي لدونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب بالشفاء العاجل.. فيروس كورونا بمثابة معركة وسنستمر في الحرب ضده أينما كنا".

الرئيس التركي

من جانبه، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تمنياته بالشفاء العاجل لترامب وزوجته.

وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "أتمنى بكل صدق أن يتخطوا فترة العزل بدون مشاكل وأن يستعيدوا عافيتهم في أقرب وقت ممكن".