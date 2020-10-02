بعد إصابة ترامب بكورونا.. كشف نتيجة فحص بنس وزوجته

قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الجمعة، إن نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها بنس جاءت سلبية.

وذكر المتحدث ديفين أومالي على "تويتر": "هذا الصباح، جاءت نتائج فحص نائب الرئيس بنس وزوجته سلبية. نائب الرئيس بنس في صحة جيدة ويتمنى لعائلة ترامب الشفاء".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب إصابته بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه الفيروس وخضوعه للحجر الصحي.

وقال ترامب إنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وأعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض

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وكان الرئيس الأميركي قد قال مساء الخميس إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز" أن نتائج اختبار كوفيد-19 لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".

وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".

وكانت هيكس على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" وان مع الرئيس الأميركي عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.