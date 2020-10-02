بعد استدعاء رئيسها السابق بسبب قضية فساد.. بلد الألماس"سيراليون" تعانى الفقر| تفاصيل

بلد تشتهر بإنتاج الذهب والماس، هى سيراليون التى تزخر بالعديد من المناجم الكبري، ولكنها لا تستفيد بتلك الثروات التي حباها الله بها، على الرغم من احتواء أراضيها علي ثالث أكبر احتياطي حديد فى العالم، زلكن دائما الفساد واستغلال الثروات فى غير محلها، يعود بالسلب على شعوب تلك البلاد. تقع سيراليون فى غرب قارة أفريقيا، على ساحل المحيط الأطلسي، والتي تنقسم إلى مقطعين «سيرا» والتى تعنى القمة وليون ومعناها الأسد، وذلك للتشبيه بين صوت الرعد على قمم جبالها وزئير الأسود، الذهب كالماء يجده السكان فى منازلهم، فضلا عن المعادن الأخرى التي لا يخلو أي شبر منها، فـ سيراليون ماهى إلا دولة عائمة فى بحر من المعادن الثمينة. اقرأ أيضا: هذا البلد ما أن استفاق من الاستعمار الذى دام 17 عام وحصلت على استقلالها فى 1961 إلا وبدأ فى العمل على تنمية بلاده واستغلال ثرواته وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال من أجل النهوض بالاقتصاد، ولكن ارتبط هذا الاقتصاد ابتلى بالفساد ثم تدمر بسبب الحرب الأهلية والتى اندلعت عامي 1991 و2002 وغيرها من الصدمات التى حولت هذا الاقتصاد إلى هش مثل الأوبئة القاتلة" الإيبولا" ثم فيروس كورونا المستجد. اقرأ أيضا: لا يقتصر الاستثمار فى هذا البلد على التعدين فقط ولكن أيضا الزراعة تعد مجالا هام حيث تعتمد أكثر من 65% من مساحة سيراليون على الزراعة ولا سيما زراعة الكاكاو والقهوة وزيت النخيل.

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وبسبب الفساد أعلن محققو لجنة مكافحة الفساد فى سيراليون أمس استدعاء الرئيس السابق إرنست باى كوروما، على خلفية قضية فساد وذلك بعد أن تعهدت السلطات فى سيراليون باستعادة عشرات الملايين من الدولارات التى يعتقد أنها اختفت خلال فترة توليه رئاسة البلاد.

وذكر راديو "أفريقيا 1" أنه تم بالفعل اعتقال العديد من المسئولين السابقين فى إدارة" كوروما" ممن كانوا فى السلطة بداية من عام 2007 إلى عام 2018 وذلك فى إطار مكافحة الفساد وإهدار الأموال العامة فى البلاد.

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وأوضح الراديو، أنه بعد مرور عام من التحقيقات، خلصت لجنة التحقيق فى مارس الماضى إلى أن ملايين الدولارات لا تزال غير قابلة للتعقب بعد التدقيق فى حسابات وزارات التعليم والشباب والمناجم والمؤسسات العامة.

ومن جانبه .. قال "باتريك ساندي" الناطق باسم لجنة مكافحة الفساد فى سيراليون - إن اللجنة هى هيئة مستقلة تواصل التحقيق والتى عينها رئيس سيراليون الحالى "جوليوس مادا بيو" حيث دعت الرئيس السابق "كوروما" للمثول أمامها شخصيا فى 5 أكتوبر الجاري.

وكانت وزارة العدل بسيراليون، أعلنت فى وقت سابق أنه لن يسمح لـ"كوروما" بمغادرة أراضى البلاد بسبب هذا التحقيق، كما يشمل هذا الإجراء نحو 130 شخصية كانت تعمل فى نظامه بينهم وزراء سابقون ومسئولون كبار سابقون ونواب ومديرون سابقون لشركات عامة.

يذكر أنه تم اكتشاف أكبر ماسة فى التاريخ بوزن يقترب من الألف قيراط، فى سيراليون هذا بالإضافة إلى البلاتين والحديد والنفط.

وكانت قد قدرت الأمم المتحدة فى تقرير لها أن تدفقات رؤوس المال غير القانونية من القارة الأفريقية بلغت أكثر من 830 مليار دولار في أول 15 عاما من القرن الحالي، معظمها مرتبطة بنقل سلع ثمينة مثل الذهب والألماس والبلاتينيوم، مما يصعب قدرة حكومات القارة على تقديم خدمات كالرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.