ليندسي غراهام يتحدث إلى ترامب.. ويكشفُ "حالته ومعنوياته"

قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي، ليندسي غراهام، الجمعة، إنه تحدث إلى الرئيس دونالد ترامب، عقب تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، فوجده في "صحة جيدة ومعنويات عالية".

وتأتي طمأنة السياسي الجمهوري البارز، فيما أكد البيت الأبيض، يوم الجمعة، إصابة ترامب والسيدة الأولى، ميلانيا، بفيروس كورونا (كوفيد 19).

في غضون ذلك، أعرب المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، عن تمنياته بالشفاء لمنافسه ترامب والسيدة الأولى.

وقال ترامب إنه سيدخل مع زوجته ميلانيا في الحجر الصحي بالبيت الأبيض بعد إصابتهما بالفيروس الذي تحول إلى جائحة عالمية.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في البيت الأبيض

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وكان الرئيس الأميركي قد قال مساء الخميس إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وأكد ترامب عبر "فوكس نيوز" أن نتائج اختبار كوفيد-19 لمستشارته المقربة هوب هيكس جاءت إيجابية، وقال "أجريت لتوي اختبارا، سنرى. من يدري؟".

وأضاف متحدثا عن هيكس: "تعمل بجهد. غالبا ما تضع قناعا لكن نتيجة اختبارها جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أنه يقضي "وقتا طويلا مع هوب تماما مثل السيدة الأولى".

قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الجمعة، إن نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها بنس جاءت سلبية.

وذكر المتحدث ديفين أومالي على "تويتر": "هذا الصباح، جاءت نتائج فحص نائب الرئيس بنس وزوجته سلبية. نائب الرئيس بنس في صحة جيدة ويتمنى لعائلة ترامب الشفاء".