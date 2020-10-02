عاجل.. حاكم نيوجرسى السابق يعلن سبب إصابة ترامب بكورونا

أكد الحاكم الجمهورى السابق لولاية نيوجرسى، کریس کريستى، والذى ساعد دونالد ترمب فى التحضير للمناظرة مع بايدن، أنه لم يرتد أحد الكمامة خلال التحضيرات، والغرفة كانت تحتوى على حوالى 6 أشخاص.





ومن المتوقع أن يكون ترامب أصيب بفيروس كورونا خلال التحضير للمناظرة التى جمعته ببايدن، لعدم إلتزامه بإجراءات الوقاية المتبعة. واعتبرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية للتلفزيون أن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد إصابته بفيروس كورونا هو بمثابة تطور غير عادى فى المسار العالمى للجائحة، مضيفة أن تلك الإصابة حدثت فى المرحلة الأخيرة من حملة إعادة انتخابه، التى انتهك فيها إرشادات الخبراء بشأن منع انتشار المرض. واضافت الصحيفة أن تشخيص إصابة ترامب، بفيروس كورونا هى أخطر تهديد صحى معروف لرئيس أمريكى فى منصبه منذ عقود. ونوهت الصحيفة بأن ترامب الذى يبلغ من العمر 74 عامًا، ويعانى السمنة، يندرج فى فئة الخطر الأعلى بسبب المضاعفات الخطيرة للمرض الذى أودى بأكثر من 200 ألف أمريكى، وأكثر من مليون شخص حول العالم.

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