1274 اصابة محلية بفيروس كورونا في الأردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (1276) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (1274) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

- (538) في محافظة العاصمة عمّان.

- (534) في محافظة الزرقاء.

- (119) في محافظة البلقاء.

- (24) في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا.

- (23) في محافظة جرش.

- (11) في محافظة مأدبا.

- (3) في محافظة الكرك.

- (7) في محافظة المفرق.

- (5) في محافظة العقبة.

- (5) في محافظة معان.

- (5) في محافظة عجلون.

- حالتان خارجيّتان، بين القادمين من الخارج.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (13101) حالة.

- سُجّلت (8) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (69) حالة.

كما سُجّلت (126) حالة شفاء هذا اليوم، (19) في مستشفى الأمير حمزة، و(91) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(16) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

- تمّ إجراء (17806) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1238628) فحصاً.

إجراءات أخرى:

في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).