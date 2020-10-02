آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالمأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الجمعة" إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 وأنهما سيخضعان للحجر الصحي داخل البيت الأبيض، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المحتدمة والتي يخيم عليها إدارته لأزمة الجائحة التي قتلت آلاف في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب على "تويتر" "ثبتت هذا المساء إصابتي والسيدة الأولى بكوفيد-19 وسنبدأ فترة الحجر الصحي على الفور. سوف نتجاوز هذا معا!".

وأوضح شون كونلي طبيب ترامب "كلاهما بخير في هذا الوقت ويخططان للبقاء في المنزل في البيت الأبيض خلال فترة الحجر الصحي".

وعقب إعلان إصابته، ألغى ترامب مهرجانا انتخابيا في فلوريدا من برنامجه "الجمعة".

تراجع الأسهم

تراجعت أسعار الأسهم في السوق الآجلة الامريكية بعد إعلان ترامب إصابته وزوجته بكوفيد-19.

وأثار خبر إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد بلبلة في الأسواق المالية التي كان يسودها التشاؤم بالأساس إثر عجز الكونغرس عن الاتفاق على خطة إنعاش جديدة.

وتراجع مؤشر داو جونز 1,7 في المئة وستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 1,6 في المئة.

في المقابل، ارتفع الين الياباني الذي يعتبر من الملاذات الآمنة في وقت البلبلة.

وفيات

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,024,093 شخصا في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ "الجمعة".

وأصيب أكثر من 34,354,350 شخصا حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 23,733,500 منهم حتى اليوم.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً من الوباء هي البرازيل حيث سجلت 144,680 وفاة من أصل 4,847,092 إصابة، ثم الهند مع 99773 وفاة (6,391,068 إصابة) والمكسيك مع 78078 وفاة (748,315 إصابة) وبريطانيا مع 42202 وفاة (460,178 إصابة).

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التضخم الأوروبي

دخل التضخم في منطقة اليورو بشكل أعمق إلى المنطقة السلبية في سبتمبر وسط تراجع الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.

تقول وكالة يوروستات للبيانات التابعة للاتحاد الأوروبي إن التضخم انخفض إلى -0,3 بالمئة الشهر الماضي، بانخفاض من -0.2 بالمئة في أغسطس وبعيدًا عن الهدف الرسمي البالغ حوالي 2 بالمئة.

استئناف العمرة

تستأنف السعودية الأحد أداء العمرة تدريجيا في مكة المكرمة بعد تعليقها في مارس الماضي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، مع إجراءات احترازية ووقائية.

ويأتي القرار بعد سبعة أشهر من تعليق السلطات السعودية للأداء العمرة التي يؤديها ملايين المسلمين من ارجاء العالم سنويا.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في 23 من سبتمبر الماضي أنها ستسمح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين في داخل المملكة في 4 اكتوبر، وبعده بشهر للمعتمرين والزوار من خارجها.

وفي خطوة أولى، سيؤدي العمرة 6 آلاف معتمر في اليوم.

إغلاقات في لبنان

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية "الجمعة" فرض إغلاق بدءا من الأحد على 111 قرية وبلدة في ارجاء البلاد لمدة اسبوع بعد سلسلة من معدلات الإصابة اليومية القياسية بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان أنه اعتبارا من صباح الأحد ولمدة ثمانية أيام سيتعين على سكان المناطق المشمولة بالقرار "التزام منازلهم" و"اعتماد الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل".

وزاد عدد الحالات في أعقاب انفجار هائل في مرفأ بيروت في 4 أغسطس أودى بحياة أكثر من 190 شخصًا وأربك الخدمات الصحية بالعاصمة، مع وجود آلاف الجرحى.

وسجّلت البلاد 40868 إصابة بكوفيد-19 منذ فبراير، بما في ذلك 374 وفاة. وتخشى السلطات من أن الارتفاع الكبير قد يربك القطاع الصحي الهش في البلاد.