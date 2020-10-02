أخبار اليمن : أجواء باردة وأمطار متفرقة خلال 24 ساعة قادمة

أجواء باردة وأمطار متفرقة خلال 24 ساعة قادمةتوقّع المركز الوطني للأرصاد أجواء صحوة تميل إلى البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية ستكون صحوة تميل للبرودة لمحافظات عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.

فيما ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء النهار مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات إب، تعز، لحج، الضالع، شبوة وأبين وقد تمتد إلى أجزاء من محافظات ريمة، المحويت وحجة.

وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على سواحل محافظات حجة، الحديدة، تعز ولحج وقد تمتد إلى المناطق الداخلية المحاذية لها في فترة ما بعد الظهر، ويٌحتمل هطول أمطار خفيفة على محافظتي عدن وأبين وأجزاء من السواحل الشرقية خلال الليل والصباح الباكر.

فيما ستكون الرياح شمالية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وجنوبية شرقية على باب المندب والجزء الجنوبي من الساحل الغربي تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

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ولفت إلى أن الأجواء بالمناطق الصحراوية ستكون صحوة وجافة وباردة نسبيا أثناء الليل والصباح البكر، ومعتدلة الحرارة نهارا والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للأتربة والرمال.

وفي أرخبيل سقطرى، بين المركز أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً والفرصة مهيئة لهطول أمطار خفيفة متفرقة والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تصل أقصى سرعة لها 20عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين بالمناطق المتوقع هطول أمطار عليها بعدم التواجد في ممرات السيول حفاظاً على سلامتهم، كما نبه المواطنين بالمناطق الصحراوية خاصة كبار السن، الأطفال ومن يعانون من الأمراض الصدرية بعدم التعرض للفحات الرياح الباردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر.