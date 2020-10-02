عاجل .. البيت الأبيض : سلبية فحص كورونا لإيفانكا ترامب وكوشنر

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى وقت سابق اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا هو وزجته ميلانيا ترامب، وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر".

وأكد ترامب، أنه وزوجته يدخلان الحجر الصحى بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا.

جاء ذلك بعد وقت قصير من قول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه وزوجته السيدة الأولى ميلانيا، سيخضعان للحجر الصحى بعد إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا الجديد.

وقال ترامب فى تغريدة على حسابه الرسمى على تويتر، إنه وزوجته ميلانيا خضعا لفحص كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، مشيرا إلى أنه عزل نفسه بانتظار صدور نتائج اختبار فيروس كورنا.