عاجل : بعد إصابتهما بـ كورونا .. بايدن يتمنى الشفاء العاجل لترامب وزوجته

تمنى المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة جو بايدن، الجمعة، الشفاء العاجل للرئيس الأميركى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من كوفيد-19، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقال بايدن: "نتمنى أنا وجيل -زوجته- الشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.. سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته". وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية. وأشار ترامب إلى أنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحى فى البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

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