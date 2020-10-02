وأوضح أن التوقيع سيتم على البروتوكولات المتفق عليها للوصول إلى سلام شامل َومستدام في السودان، مؤكدا مواصلة الوساطة لإلحاق الحركات غير ألموقعة.



بنود الاتفاقية تتضمن بنود الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال - الجبهة الثورية - بالأحرف الأولى إعطاء المنطقتين الحكم الذاتي، ودمج قوات الحركة مع الجيش السوداني خلال فترة ٣٩ شهرا. اقرأ ايضا: Advertisements الموقعون على الاتفاق وقعت الدكتورة ايثار خليل إبراهيم نيابة عن العدل والمساواة، كما وقعت ازدهار جمعة نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال - الجبهة الثورية، ووقع مني أركو مناوي نيابة عن حركة تحرير السودان، كما وقع د. الهادي إدريس عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وعن التحالف السوداني وقع خميس عبدالله أبكر. ووقع عن تجمع قوى تحرير السودان خميس عبدالله أبكر، وأسامة سعيد وقع إنابة عن مؤتمر البجا، كما وقع خالد إدريس نيابة عن الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، ووقع محمد داؤود نيابة عن حركة تحرير كوش.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس لجنة وساطة السلام السوداني: رؤساء دول وحكومات يشهدون توقيع الاتفاق النهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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