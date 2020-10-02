أتمنى الموت لـ ترامب.. تعليق صادم من متحدثة حملة هيلاري كلينتون السابقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "اليوم أنا وزوجتي جاءت نتيجتنا إيجابية وسنبدأ إجراءات عزلنا فورًا".

ونشرت زارا رحيم، مديرة الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون، تغريدة صادمة قالت فيها "لطالما كان التغريد بهذه العبارة ضد مبادئي الأخلاقية خلال السنوات الأربع الماضية، ولكن اتمنى أن يموت"، قاصدة بذلك الرئيس الأمريكي وإن لم تذكر اسمه صراحة.

ونبه البيت الأبيض إلى أن ترامب التقى عشرات الأشخاص خلال الايام الماضية، ويجري حاليًا التحقق من حالاتهم للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمها.

وذكرت وكالة "رويترز" ان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته أجريا فحصًا لفيروس كورونا وظهرت نتيجته سلبية لتثبت خلوهما من الإصابة.

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيقوم بمهامه وسيعقد لقاءات مجدولة عبر دائرة الفيديو.

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وأكد طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا وسيواصل أداء مهامه.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس "نصلي مع ملايين الأمريكيين من أجل شفاء عاجل للرئيس والسيدة الأولى".

وأعلن ترامب أنه سيخضع للحجر الصحي، مع زوجته ميلانيا ترامب، وذلك بعد إصابه مستشارته هوب هيكس بفيروس كورونا.

وقال ترامب في بيان صحفي: "سأخضع أنا وزوجتي للحجر الصحي في انتظار نتائج فحص كورونا بعد إصابة مساعدتي هوب هيكس بالفيروس".

وكانت هوب هيكس على متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.

كما حضرت أيضا تجمع الرئيس ترامب الانتخابي يوم الأربعاء في مينسوتا.