أخبار عالمية

محمد بن زايد يتمنى الشفاء العاجل لترامب وزوجته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجمعة، عن أمنياته للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بالشفاء العاجل من كوفيد -19.

وقال ولي عهد أبوظبي على حسابه بتويتر: "تمنياتنا الصادقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد قائلا: "بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب بتوفيق الله على جائحة "".

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا على لسان كبير موظفيه، قال فيه إن الرئيس ترامب يعاني من أعراض خفيفة، لكن معنوياته جيدة، معربا عن تفاؤله حيال شفاء ترامب العاجل.

Advertisements

وأوضح كبير موظفي البيت الأبيض إن الرئيس يعاني من أعراض خفيفة، لكن معنوياته جيدة، معربا عن تفاؤله حيال شفاء ترامب العاجل.

وأكد المسؤول في البيت الأبيض أن ترامب ليس عاجزا عن أداء مهامه، بل يقوم بكل مسؤولياته.

من جانبها، قالت ميلانيا ترامب: "أعاني من أعراض خفيفة من فيروس كورونا وأشعر أني على ما يرام وأتطلع للتعافي سريعا".

وكان ترامب قد أعلن أنه سيدخل مع زوجته ميلانيا في الحجر الصحي بالبيت الأبيض بعد إصابتهما بـفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، الذي تحول إلى جائحة عالمية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بن زايد يتمنى الشفاء العاجل لترامب وزوجته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا