بتغريدة.. ميلانيا ترامب تتحدث عن حالتها الصحية

نشرت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأميركي تغريدة على حسابها على توتير ذكرت فيها تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت ميلانيا إنها "تعاني من أعراض خفيفة بعد الإصابة بفيروس كورونا".

وأوضحت زوجة الرئيس الأميركي أنها تشعر بأنها في حالة جيدة، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى أن تتعافى بشكل سريع.

وكان ترامب قد أعلن أنه سيدخل مع زوجته ميلانيا في الحجر الصحي بالبيت الأبيض بعد إصابتهما بـفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، الذي تحول إلى جائحة عالمية.

Advertisements

وقال كبير موظفي البيت الأبيض إن الرئيس يعاني من أعراض خفيفة، لكن معنوياته جيدة، معربا عن تفاؤله حيال شفاء ترامب العاجل.

وأكد المسؤول في البيت الأبيض أن ترامب ليس عاجزا عن أداء مهامه، بل يقوم بكل مسؤولياته.

وبشأن المخالطين لترامب، أكد كبير موظفي البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تعقب كل الأشخاص المخالطين للرئيس.