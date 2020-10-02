عاجل .. سلبية فحص كورونا لـ بارون نجل ترامب 





أكدت ستيفانى جريشام، المتحدثة باسم السيدة الأولى فى الولايات المتحدة، عدم إصابة بارون ترامب نجل الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت جريشام فى حديثها مع موقع "ديلى ميل": "كانت نتيجة فحص بارون سلبية وتم اتخاذ جميع التدابير لإبقائه سليما ومعافى". وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا. وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه فى موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد. وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحى وسنتجاوز كورونا".

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