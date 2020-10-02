عاجل .. ميلانيا ترامب : أعانى من أعراض خفيفة وأتمنى الشفاء من كورونا

وقالت ميلانيا "شكرا لكم على كل هذا الحب، أعانى من أعراض خفيفة ولكن بشكل عام أشعر أننى بحالة جيدة.. وأتطلع إلى الشفاء العاجل".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

وأشار ترامب إلى أنه وزوجته ميلانيا سيدخلان الحجر الصحى فى البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.