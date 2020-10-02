إثيوبيا تعلن تطوير قواتها الجوية واستعدادها لحماية سد النهضة

وأعلن قائد القوات الجوية الإثيوبية الجنرال يلما ميرداسا استعداد قواته التام للدفاع عن التهديدات المحتملة التي تستهدف سد النهضة.
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وادعى ميرداسا أن سلاح الجو الإثيوبي، عزز استراتيجيته القتالية وتكتيكاته للدفاع عن أي هجمات محتملة ضد سد النهضة.
وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن القوات الجوية تراقب سد النهضة ولن تسمح لأي طائرة غير مصرح لها بالتحليق فوق السد.
وذكر أن القوات الجوية الإثيوبية هي الآن من بين الأفضل في إفريقيا، موضحا أنها في وضع جيد لحماية سيادة البلاد.
وأشار إلى عمله على توفير تدريب من 9 مستويات، فضلا عن العمل بالتعاون مع الجامعات في مجال التكنولوجيا.
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