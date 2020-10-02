اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هناك أزمة تخص الدين الإسلامي في جميع أنحاء العالم، سببها التوترات مع الأصوليين.
وأضاف ماكرون في حديثه عن خطة عمله ضد "الانعزالية الإسلامية" أن فرنسا عليها مكافحة الانفصالية الإسلامية التي تخلق مجتمعا مضادا داخل بلاده.
ودعا الرئيس الفرنسي إلى "فهم أفضل للإسلام" وتعليم الللغة العربية، متمنيا أن يكون الإسلام في فرنسا متناغما مع الجمهورية وخاليا من التأثيرات الخارجية.
وأشار ماكرون إلى ضرورة تعزيز الرقابة على تمويل دور العبادة، من خلال تشجيع الجمعيات الإسلامية على الإفصاح عن تبرعاتها ووضع حد لنظام التمويل الغامض.
كما أعلن الرئيس الفرنسي عن إلزام أي جمعية تطلب إعانة عامة بالتوقيع على ميثاق العلمانية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون يدعو إلى فهم أفضل للإسلام وتعليم اللغة العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.