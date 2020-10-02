البيت الأبيض : ترامب يقوم بكل مسؤولياته .. وتعقب كل المخالطين

وأشار البيت الأبيض، إلى أن الرئيس الأمريكى ترامب يتلقى العلاج اللازم بعد إصابته بكورونا، موضحا أنه تم تعقب كل الأشخاص المخالطين له.
وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إصابته بفيروس كورونا هو وزجته ميلانيا ترامب، وذلك عبر حسابه على موقع تويتر.
وأكد ترامب، أنه وزوجته يدخلان الحجر الصحى بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا
جاء ذلك بعد وقت قصير من قول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه وزوجته السيدة الأولى ميلانيا، سيخضعان للحجر الصحى بعد إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا الجديد.
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