دوت الخليج :- الهبت اسعار احد المستشفيات الخاصة لعلاج كورونا مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بسبب ارتفاع تكلفتها . وبين كتاب مختوم بختم المستشفى بان مرضى كورونا المصنفين ضمن اربع فئات لديه تتفاوت اسعارهم بين 350 دينارا لليوم الواحد و1600 لليوم الواحد . ووفق التفاصيل فان مصاب الكورونا بدون اعراض وضع المستشفى عليه تكلفة 350 دينارا في اليوم . اما مصاب كورونا باعراض خفيفة فان المستشفى وضع تكلفة قدرها 500 دينار . اما مصاب كورونا باعراض متوسطة فان تكلفة وجودة في المستشفى ليوم واحد هو 650 دينار . اما المصاب بحالة متقدمة وبحاجة الى عناية مركزة فتكلفة علاجه 1600 دينار باليوم الواحد . Advertisements وقد تداول الاردنيون هذا الكتاب مستهجنين هذه الاسعار الجنونية ومطالبين بوضع حد لها . وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر قد طلب مؤخرا من جمعية المستشفيات الخاصة بتحضير نفسها لاستقبال مرضى كورونا دون ان يتطرق كتاب وزير الصحة للاسعار . صورة :

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة : مستشفى خاص بالاردن يضع اسعارا خيالية لعلاج كورونا تصل الى 1600 دينار لليوم الواحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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