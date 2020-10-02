عاجل .. البيت الأبيض : ترامب سيشارك فى انتخابات نوفمبر

أفادت شبكة "سكاى نيوز" نقلا عن متحدثة البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب سيشارك فى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها فى نوفمبر وهو بخير ومعنوياته جيدة.





وأضافت متحدثة البيت الأبيض، أن الرئيس "يريد التحدث إلى الشعب الأمريكى، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا". وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا. وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه فى موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

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