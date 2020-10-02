وأكد مور مع تسلم منصبه الجديد، أنه سيستمر فى استخدام منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة، قائلا إنه ليس متأكدا من عدد المرات التى سيغرد فيها، لكنه سيلتزم بحدود معينة لكل ما يقوله بسبب طبيعة عمله وواجباته الاستخباراتية، حسبما أفادت "BBC".
تولى مور رئاسة جهاز المخابرات السرية يوم أمس من السير أليكس يونجر، الذى كان رئيسًا منذ نوفمبر 2014.
و كان جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانى انضم إلى موقع تويتر رسميا فى 2016 ليخرج إلى دائرة الضوء برسالة بسيطة جاء فيها "مرحبا أيها العالم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصريح غامض من أول رئيس استخبارات بريطانى يستخدم تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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