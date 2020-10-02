عاجل .. الاتحاد الأوروبى يدعو لمؤتمر متعدد الأطراف بشأن شرق المتوسط

دعا الاتحاد الأوروبى، لعقد مؤتمر متعدد الأطراف، بشأن شرقى المتوسط، موضحا أنه دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية لبدء الاتصالات لتنظيمه، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





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