قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رفع اسم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح من قائمة العقوبات.
وذكرت قناة "العربية" أن الاتحاد الأوروبي رفع القيود التي كانت مفروضة منذ سنوات على ودائع عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، ونوري أبو سهمين الرئيس السابق للمؤتمر الوطني.
جاء ذلك عقب إعلان دبلوماسيين أوروبيين أن التكتل يعتزم رفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي من القائمة السوداء للعقوبات.
وأوضح الدبلوماسيون أن ذلك بهدف تشجيع جهود السلام نظرا لما يلعبه البرلمان الليبي من دورا محوريا في تسوية الأزمة الليبية.
وكان صالح أدرج على القائمة السوداء الأوروبية في 2016، بحجة عرقلة جهود السلام. إلا أنهم أكدوا أنه بات شخصية محورية في حل الأزمة بين طرفي الصراع الليبي.
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