بنك الرياض تمويل شخصي بدون كفيل

يعتبر بنك الرياض تمويل بدون كفيل من أهم وأفضل المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك الرياض حيث يعتبر بنك الرياض من اكبر المؤسسات المصرفية في المملكة العربية السعودية ذلك لأنه يتيح للعملاء الحصول علي تمويل يصل إلي 150,000 ألف ريال سعودي من أجل سد حاجات المواطنين ورفع مستوي المعيشة كما يُسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال إقامة المشروع المناسب الذي يرغب المتقدم لصرف تمويل من أجل تحقيقه.

مميزات التمويل الشخصي من بنك الرياض



قد تجد نفسك أحياناً بحاجة إلى تمويل وسيولة نقدية إضافية لتغطية نفقات التعليم والرعاية الصحية أو لتحديث أثاث منزلك أو لشراء سيارة جديدة أو للزواج أو تغطية نفقات غير متوقعة، التمويل الشخصي يساعد كل شخص على تحقيق مختلف تطلعاته المالية حيث يقدم البنك العديد من المزايا التي تساعد المواطن في تحقيق كل ماهو عاجز عن تحقيقه مثل المزايا التي يقدمها بنك الراجحي وبنك البلاد ومن أهم هذه المميزات:

عدم الاحتياج إلي كفيل أو ضامن للحصول على التمويل.

يتميز بأنه تمويل شخصي متوافق مع أحكام عقيدة الشريعة الإسلامية أي مطابق مع تعاليم الدين الإسلامي حيث يتم التمويل بموجب توكيل معتمد من الهيئة الشرعية.

يعطي إعفاء للمستفيدين من التمويل عند الوفاة (الورثة) وذلك مقابل تحويل الراتب.

يمكن للمتقاعدين البالغين من 70عاماً الحصول على التمويل من البنك.

من أهم المميزات طول فترة السداد حيث تصل فترة سداد القرض للبنك إلى 5 سنوات كاملة.

يتيح البنك لأي شخص الحصول على تقرير شامل حول معدل النسب السنوية من خلال موقع البنك ويمكن إجراء ذلك بكل سهولة.

يتميز بأنه تمويل شخصي متاح للمواطنين سواء للسعودين ولغير السعوديين من الجنسيات الأخرى في جميع مناطق وأنحاء المملكة العربية السعودية

يتميز بنك الرياض بامتلاكه خدمة عملاء وذلك للرد على جميع الاستفسارات أو الشكاوى والمقترحات من أجل المساعدة على اختيار التمويل المناسب من خلال فريق متطور ومطلع على كل ماهو جديد في مجال القروض.

يتميز البنك بوجود عدة أنظمة للتمويل والتي تعمل على تحسين مستوي معيشة المواطن مثل (التمويل التعليمي -تمويل السيارات -تمويل العقارات -تمويل التورق -تمويل المرابحة ).

يمكن للحاصل على القرض معرفة قيمة القرض من خلال الرابط المخصص لذلك.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل

يمكن لأي شخص الآن الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض بكل سهولة وذلك باتباع الخطوات الأتية:

يجب أولاً القيام بزيارة الموقع الإلكتروني لبنك الرياض.

قم بتعبئة نموذج الطلب على موقع البنك.

قم بتجهيز الأوراق المطلوبة وهي:بطاقة الهوية، وبطاقة إقامة سارية.

قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بشكل واضح.

قم بإدخال شهادة تعريف بتفاصيل الراتب من جهة العمل التابع لها.

بعد ذلك قم بكتابة خطاب موجه للبنك ينص على رغبتك في تحويل الراتب الخاص إلى حسابك في بنك الرياض.

قم بإدخال مستند رسمي به المسمى الوظيفي، وتاريخ التعيين ، والراتب الخاص للحصول على التمويل.

في النهاية بعد الانتهاء من تجهيز جميع الأوراق المطلوبة يجب عليك القيام بتقديم كل ما سبق في أقرب فرع من فروع البنك المجاورة لك.

شروط الحصول على التمويل من مصرف الرياض

قام بنك الرياض بوضع بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها في العميل المتقدم للحصول على تمويل شخصي بدون كفيل، وهي كالأتي:

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يجب ألا يقل عُمر المتقدم للحصول على التمويل عن 18 سنة للسعوديين.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 22 سنة للمقيمين.

ضرورة إيداع الراتب في الحساب ببنك الرياض عبر نظام سريع.

يجب كتابة خطاب رسمي صادر من جهة العمل موجه للبنك يؤكد عملية تحويل الراتب الخاص به إلى حسابة في بنك الرياض.

يتم تحديد الحد الأدنى للراتب حسب القطاع أو الشركة التابع لها العميل.

بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي: هي كالتالي:

يجب ألا يقل عُمر المتقدم للحصول على التمويل أذا كان سعودي الجنسية عن 22عاماً.

يجب ألا يقل أجمالي مفردات المرتب الحاصل علية المتقدم عن 5.000 ريال سعودي.

لا تقل فترة الخدمة في العمل بالقطاع الحكومي عن 6 شهور.

ضرورة فتح حساب خاص تحويل الراتب لبنك الرياض.

شروط الخاصة للحصول على تمويل لموظفي القطاع الخاص والشركات الكبرى:

ألا يقل عمر العميل المتقدم عن 22 سنة.

ألا يقل الحد الأدنى للمرتب عن 8.000 ريال سعودي.

يجب ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 3 شهور بالنسبة لمن تبدأ رواتبهم من (8.000 إلى 14.000).

أما بالنسبة لمن تبدأ رواتبهم من 15.000 ريال سعودي فيجب ألا تقل مدة الخدمة عن 6 شهور متتالية.

يشترط إيداع الراتب لدى حساب الخاص للعميل في بنك الرياض.

شروط الخاصة للحصول على التمويل للمتقاعدين:

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن سبعين عاماً.

لا يشترط وجود كفيل.

ضرورة سداد القرض على 5 سنوات من تاريخ الحصول عليه.

ارقام بنك الرياض

أتاح البنك إمكانية التواصل مع إدارته وكذلك خدمة العملاء للرد على أي استفسارات بشأن الحصول على التمويل من بنك الرياض بدون كفيل، حيث يمكن لأي شخص التواصل مع البنك من خلال الأرقام الأتية:

خدمة العملاء للشكاوى والاستفسارات 920002470 (00966) وذلك للاستعلام عن القروض داخل وخارج المملكة.

خدمة العملاء المصرفية الخاصة” 8001226666″.

رقم خدمة العملاء المصرفية الذهبية 8004410000.

رقم قسم التحصيل الخاص ببنك الرياض 920001724 (00966).

رقم خدمة العملاء الخاص بالتسويق والمبيعات 8001242020.

رقم الدعم الفني الخاص بعملاء الاستثمار والتداول 8001240010 و 00966920012299.

رقم خدمة دعم أجهزة الصرافة الآلية 00966920011404.

خدمة عملاء النقاط الخاصة بالتجارة والبيع 8001242226.

رقم خدمة العملاء البطاقة البلاتينية 8001242228.

وفي النهاية نكون قد قدمنا شرح كافي حول بنك الرياض وأهم المميزات التي يتمتع بها البنك عن غيرة من البنوك ومعرفة خطوات وشروط الحصول على التمويل الشخصي ومعرفة جميع أرقام البنك التي يمكن من خلالها التواصل مباشرةً مع البنك.