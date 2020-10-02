اسعار العملات البنك الاهلى المصري وأهم التغيرات في سعر الدولار

اسعار العملات البنك الاهلى المصري تُعتبر من أهم وأبرز القضايا التي تهم المستثمرين المحليين أو الأجانب، حيث يوجد إقبال شديد من المواطنين على موقع البنك الأهلي المصري من أجل معرفة أسعار صرف العملات من البنك والتي قد حظت بتباين مَلحوظ في الفترة الأخيرة، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على أسعار العملة المحلية والأجنبية في الفترة الأخيرة.

البنك الأهلي

يُعد البنك الأهلي المصري من أهم وأقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية على مر التاريخ، حيث يحظى البنك بإقبال عدد كبير من المواطنين والعملاء الاستثمارين وذلك بسبب اتباعه لكافة أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، ووفقاً لتباين اسعار العملات البنك الاهلى والتغيرات الاقتصادية والسياسية في عمليات التداول التي مر بها العالم مثل تداول أرامكو منذ فترة طويلة، فقد تدرجت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر التاريخ، كما تمكن البنك خلال العام المالي 2008/2009 من تحقيق مؤشرات عالية في الأداء، حيث بلغ إجمالي رأس مال البنك في عام 2009 حوالى 259 مليار جنيه أي أنه قد زاد بنسبة 15% عما كان علية البنك في عام 2008، كما رصد البنك أنه قد بلغت أرصدة الودائع الموجودة بالبنك حوالى 219 مليار جنيه أي أنه قد زاد بنسبة 26% عن العام السابق، حيث كان السبب الرئيسي في تحقيق هذه الزيادة القيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير البنك للعديد من الأنظمة التمويلية المميزة القادرة على تلبيه كافة الاحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية وكافة المواطنين على حد سواء.

أخبار سعر الدولار

لقد استقر سعر الدولار الأمريكي في يوم الجمعة 2-10-2020 مقابل الجنية المصري في بعض البنوك العاملة في مصر وبالأخص اسعار العملات البنك الاهلى المصري، وذلك بسبب انخفاض نسبة نشاط التعاملات المالية والمصرفية بالبنوك خلال أيام العطلة الأسبوعية الخاصة بالبنوك في يومي الجمعة والسبت، حيث ثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم.

ووفقاً لأخر التحديثات التي قامت بها إدارة البنك الأهلي المصري عبر المنصة الإلكترونية للبنك، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار عند الشراء 15.7 جنية مصري.

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سعر الدولار عند البيع 15.8 جنية مصري.

اسعار العملات الأجنبية البنك الاهلى

قد تباين أداء و اسعار العملات البنك الاهلى المصري في الفترة الأخيرة، حيث وسجل سعر اليورو تراجعاً ليبلغ 18.39 جنيه مصري عند الشراء كما بلغ 18.59 جنيه مصري عند البيع،كما رصد البنك الأهلي سعر الجنيه الاسترليني حيث سجل نحو 20.129 جنيه مصري عند الشراء كما سجل 20.505 جنيه مصري عند البيع، كما جاءت جميع اسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

اسعار العملات العربية البنك الاهلى

كما قام البنك الأهلي برصد جميع التغيرات في سعر العملات العربية اليوم، حيث لاحظ البنك تغير بسيط في أسعار العملة العربية كالريال السعودي وسعر الدينار الكويتي وسعر الدرهم الإماراتي وسعر الدينار البحريني وسعر الريال العماني وسعر الدينار الأردني، لذلك سنقوم بعرض جميع أسعارهم سواء عند الشراء أو عند البيع في الجدول التالي:

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات حول البنك الأهلي المصري والتباين الحادث في سعر الدولار مؤخراً، كما تعرفنا على أسعار العملات العربية مثل الريال والدينار والعملات الأجنبية مثل اليورو والجنية الاسترليني وغيرهم من العملات على حد سواء.