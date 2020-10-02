حملة ترامب : تأجيل جميع الفعاليات المخطط لها أو عقدها افتراضيا

أعلن بيل ستيبين مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الأخير سيؤجل جميع الفعاليات المخطط لها أو سيتم عقدها عبر الواقع الافتراضى، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية.





وقال ستيبين -فى بيان اليوم الجمعة، إن جميع الفعاليات المتعلقة بحملة ترامب الانتخابية، التى جرى الإعلان عنها مسبقاً وتتضمن مشاركة الرئيس ستؤجل مؤقتاً أو تنتقل إلى الواقع الافتراضى عبر الإنترنت. وأوضح ستيبين أن الفعاليات الأخرى الانتخابية، سوف يُنظر فيها كل على حدة وسنعلن عن الجديد خلال الأيام المقبلة. وأضاف البيان أن نائب الرئيس مايك بنس سوف يستأنف بنفسه الفعاليات المجدولة.

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