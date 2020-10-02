صدر عنه 108 آلاف تصريح.. تطبيق اعتمرنا يسجل أعلى نسبة من المعتمرين فى الأسبوع الأول

كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الحج والعمرة عن صدور 108.041 تصريحا لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق "اعتمرنا" بتاريخ 27 سبتمبر 2020م وحتى 1 أكتوبر 2020م.
وبلغت أعداد التصاريح الصادرة للمواطنين 42,873 تصريحًا، أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65,128 تصريحًا.
وسجل تطبيق "اعتمرنا" في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309,686 مواطنًا ومقيمًا، منهم 224,929 مسجلا أساسيا و 84,757 مرافقا.
وعن أعمار الراغبين في أداء مناسك العمرة، فكانت نسبة المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 – 60 عامًا هي النسبة الأقل حيث وصلت إلى 8% من إجمالي المسجلين، تليها فئة المعتمرين من 41 – 50 عامًا بنسبة 14% ، ثم المعتمرين من 20 – 30 عامًا بنسبة 17% ، تليها الفئة العمرية 31 – 40 عامًا بنسبة 26% ، في حين كانت النسبة الأكبر من المعتمرين ممن هم أكبر من 60 عامًا لتصل إلى 35%.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة ستبدأ باستقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباحًا يوم الأحد 17صفر 1442 هـ ، الموافق 4 أكتوبر 2020م.
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